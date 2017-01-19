تجري حاليا عمليات المكساج النهائية الخاصة بفيلم “الكيت”، وذلك بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل بالكامل، على أن تقوم مجموعة الفهد للإنتاج السينمائي بتحديد موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي المختلفة.

ويلقي فيلم “الكيت” الضوء على قضايا الفساد بشتى صوره من خلال طرح عدد من القضايا، كما يناقش العمل العديد من المشكلات التي يعانيها قطاع الصحة وتجارة الأعضاء، ويتناول الفيلم الأدوار التي يلعبها رجال الأعمال، ويطرح تساؤلات حول مصدر ثراء البعض وتحولهم إلى رجال أعمال بشكل سريع بطرق غيرمشروعة، وذلك في إطار درامي مشوق، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“الكيت” تأليف عمرو نجاح، إخراج وائل عبد القادر، وإنتاج شركة الفهد للإنتاج الفني والسينمائي، وبطولة أحمد بدير، ميار الغيطي، محمد الشقنقيري، نيرمين ماهر، وائل علاء، أحمد عزمي، أيمن قنديل، علاء مرسي، حسن عبد الفتاح ومحمد متولي.

كما يمنح الفيلم فرصة للمبدعين من الشباب لإبراز قدراتهم وموهبتهم من خلال المشاركة في أحداث العمل، ومن بينهم سمير بدير الذي يعد أحد اكتشافات مجموعة الفهد، التي تراهن على نجاحه.

ويجسد أحمد بدير خلال أحداث الفيلم دور رجل أعمال فاسد يستخدم سلطته في الاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية، ويسعى لتحقيق كل أهدافه بطرق غير مشروعة.

أما الفنان محمد الشقنقيري فيجسد خلال أحداث الفيلم دور ضابط شرطة يحقق في إحدى جرائم القتل الشائكة، ويقوم بجمع الحقائق بعد الاشتباه في عدد من الأشخاص للوصول إلي مرتكب الجريمة، وتدور الأحداث وينجح في تحديد هوية الجاني الحقيقية، بينما تقوم ميار الغيطي بأداء دور فتاة تبيع الورود أمام أحد الملاهي الليلية، وأثناء تواجدها في تلك المنطقة تقع العديد من الأحداث المتتابعة وتواجه مشكلة خلال تطورات الأحداث داخل الفيلم.