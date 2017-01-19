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شريف عرفة: مشاهد محمد رمضان في "الكنز" مؤجلة لمدة شهر
محمد رمضان

شريف عرفة: مشاهد محمد رمضان في "الكنز" مؤجلة لمدة شهر

الخميس، 19 يناير 2017 11:45 ص
وكالات

قال المخرج شريف عرفة إن المشاهد الخاصة بالفنان محمد رمضان بفيلمه الجديد “الكنز”، تم تأجيلها لمدة شهر، لحين حصول رمضان على إجازة من التجنيد.
وأضاف عرفة – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه انتهى من تصوير 50% من أحداث العمل، لافتا إلى أن الفنان محمد سعد بدأ أمس تصوير مشاهده في الفيلم، ويواصل تصوير المشاهد الخاصة بباقي أبطال الفيلم التي لا يتواجد فيها محمد رمضان.
“الكنز” بطولة محمد رمضان، ومحمد سعد، وهند صبري، وروبي، وسوسن بدر، وأحمد رزق، وأحمد صيام، وأمينة خليل، وهيثم أحمد زكي، ونهى عابدين، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، إنتاج وليد صبري.
وتدور أحداث الفيلم حول أربعة عصور وهي: العباسي والعثماني والفرعوني وفي السبعينيات، حيث تنتقل الأحداث حول فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب، وكيفية إقحام الدين في السياسة من أجل الحصول على مناصب، خصوصا أن هناك رجال دين تعمدوا التزييف في هذه الحقبة الزمنية لكي يكونوا هم الأقوى ويحافظون على مراكزهم.

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