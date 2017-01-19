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الخميس 19 يناير 2017 11:00 صباحاً
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عزت العلايلي يواصل قراءة سيناريو "قصر العشاق" استعدادا لبدء التصوير
عزت العلايلي

عزت العلايلي يواصل قراءة سيناريو "قصر العشاق" استعدادا لبدء التصوير

الخميس، 19 يناير 2017 11:43 ص
وكالات

يواصل الفنان عزت العلايلي قراءة سيناريو مسلسله الجديد “قصر العشاق”، المقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني 2017.
وقال العلايلي -للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه يواصل قراءة سيناريو العمل، مضيفا: “من المنتظر أن أبدأ التصوير خلال أسبوعين على أقصى تقدير”.
وأوضح أن المسلسل يتناول كيفية تعاقب الأجيال واختلاف الأفكار والثقافات والعادات في إطار اجتماعي يتخلله قصة رومانسية.
“قصر العشاق” من تأليف محمد الحناوي، وإخراج عمر عبدالعزيز، وبطولة حسين فهمي وميرفت أمين، وإنتاج ممدوح شاهين.

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