تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن سفير جمهورية الكونغو، وسرقة عدد من المساكن الأخرى بدائرة القسم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات للواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وأكدتها تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، والرائد محمد المسلمي معاون المباحث، مفادها قيام “وليد. ح” (32 سنة ـ عاطل)، “وحيد. ع” (38 سنة ـ عاطل)، “سيد. م” (35 سنة ـ عاطل)، “أحمد. م” (26 سنة ـ عاطل)، وجميعهم مقيمون بالوراق بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمنطقة الشيخ زايد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا أمام اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث، بسرقه مشغولات ذهبية من مسكن سفير جمهورية الكونغو، وسرقة مشغولات ذهبية وأموال من 3 مساكن بدائرة القسم وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.