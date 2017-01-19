 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 11:04 صباحاً
روابط سريعة
فيديو.. ابتسامة "أبوتريكة" تخطف الأنظار بعد إدراج اسمه على قائمة الإرهاب
محمد أبوتريكة

فيديو.. ابتسامة "أبوتريكة" تخطف الأنظار بعد إدراج اسمه على قائمة الإرهاب

الخميس، 19 يناير 2017 11:48 ص
متابعات

خطفت ابتسامة محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق الأنظار في الاستديو التحليلي لمباراة الجابون وبوركينا فاسو أمس في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2017.

وظهر أبوتريكة مبتسمًا في اليوم التالي لحكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب.
وتغزلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وبعض الشخصيات العامة ومنها الفنان بيومي فؤاد، في ثبات أبوتريكة وابتسامته رغم صعوبة الموقف بتواجده في قطر ووصفه بالإرهابي في مصر.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3