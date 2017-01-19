خطفت ابتسامة محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق الأنظار في الاستديو التحليلي لمباراة الجابون وبوركينا فاسو أمس في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2017.

وظهر أبوتريكة مبتسمًا في اليوم التالي لحكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب.

وتغزلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وبعض الشخصيات العامة ومنها الفنان بيومي فؤاد، في ثبات أبوتريكة وابتسامته رغم صعوبة الموقف بتواجده في قطر ووصفه بالإرهابي في مصر.