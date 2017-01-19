استنكر نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، قرار محكمة جنايات القاهرة الذي تضمن إدراج اسم محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي على قائمة الإرهاب.

وكتب “بكار”، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوين القصير”تويتر”، اليوم الخميس، “مازالت نفس التغريدة صالحة، أبوتريكة ستظل رمزًا لكل المعاني الجميلة في مصر وسيظل المصريون قادرين على التمييز بين المصلح والمفسد”.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، فى التحقيقات التى تجريها لجنة حصر أموال الإخوان، بوضع أكثر 1420 من أعضاء الجماعة والموالين لها، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على الحكم من آثار، ومن بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، سيتم تنفيذ 5 إجراءات على المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية.