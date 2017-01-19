رحلت عن عالمنا، الدكتورة الناقدة والكاتبة نبيلة إبراهيم، زوجة الناقد الراحل عز الدين إسماعيل.

يذكر، أن الدكتورة نبيلة إبراهيم، أستاذة الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، حاصلة على درجة الدكتوراة فى الأدب العربى من ألمانيا في عام 1961، شغلت منصب عميد للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون بالقاهرة فى الفترة ما بين عامى 1987 و 1989، ومن مؤلفات الدكتورة نبيلة إبراهيم “سيرة الأميرة ذات الهمة”، و “الأسطورة”، “قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية”، و”فن القص بين النظرية والتطبيق”.

وكانت الدكتورة نبيلة قد أهدت مكتبتها الكبيرة التى تضم أيضا مكتبة عز الدين إسماعيل إلى دار الكتب مطلع الشهر الجارى.