تعرف على أسعار الدولار بالسوق الرسمي اليوم الخميس في مصر

سجلت أسعار الدولار في مصر ى اليوم الخميس استقرار نسبيا وسجل الدولار 19.25 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، كما أكدت عدد من المصاد اقتراب تخطى سعر الدولار حاجز ال 20 جنيه ...