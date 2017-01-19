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شيرين عبدالوهاب: "بحب الراجل الحِمش.. بس يدلعني"
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب: "بحب الراجل الحِمش.. بس يدلعني"

الخميس، 19 يناير 2017 11:37 ص

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها تحب الرجل “الحمش”، ولا تحب الرجل الذي لا يغير.

وأضافت خلال تقديمها برنامج “شيري استوديو”، والذي يذاع على فضائية “دي أم سي”: “أنا بحب اللي يدلعني.. بس في نفس الوقت لما أغلط يقوم عادلني على القبلة علطول”.

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