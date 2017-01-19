توصلت الأطراف المحلية في مدينتي الزاوية وورشفانة غرب العاصمة الليبية طرابلس، إلى اتفاق نهائي لحل أزمة انقطاع الكهرباء غرب البلاد.

وقال عضو في المجلس المحلي لمدينة الزاوية، الخميس، إن “اتفاقًا وقع قبل قليل يقضي بفتح الصمام المغذي لمحطة كهرباء الزواية البخارية بالغاز الطبيعي، من شأنه استعادة المحطة لطاقتها الإنتاجية التي تناهز 600 ميغاواط، والتي تغذي غرب ليبيا بالكامل وجزءًا من العاصمة طرابلس” ، وذلك حسبما نقل موقع “إرم نيوز”.

وأشار العضو إلى أن “الاتفاق الذي وقع رسميًا فجر الخميس، جاء عقب مفاوضات شاقة قادها وسطاء قبليون ووجهاء وشيوخ مدينتي الزاوية وورشفانة، وباتصالات مكثفة من نواب المدينتين، أفضت إلى تبادل المحتجزين بين الطرفين، وهي السبب الرئيس وراء إغلاق صمام الغاز المغذي لمحطة الكهرباء منذ أكثر من أسبوع”.

وكان الاتحاد العام لنقابات الزاوية، أعلن في بيان رسمي إغلاق صمام الغاز المغذي لمحطة الكهرباء الزاوية البخارية، وقفل خط النفط المغذي للعاصمة طرابلس، بعد اختطاف أكثر من 90 من سكان المدينة، من قبل مجموعة مسلحة تتمركز في منطقة ورشفانة الفاصلة بين الزاوية وطرابلس.

وأدى الإغلاق إلى قطع الكهرباء عن غرب ليبيا بالكامل منذ السبت الماضي، وتحديدًا من العاصمة طرابلس وحتى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بطول يتجاوز 200 كلم، يضم مدنًا وبلدات يقطنها أكثر من مليون نسمة.

كما تسبب الإطفاء العام للكهرباء، بوفاة العشرات من سكان هذه المناطق، نتيجة تدني درجات الحرارة لتحت الصفر.

بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية اتخاذها الإجراءات القانونية لرفع دعوى لدى النائب العام، ضد الأشخاص المتسببين بإغلاق صمام الغاز، وتقديم شكوى جنائية بحقهم، نظرًا لتسببهم في إغلاق مؤسسات حيوية.