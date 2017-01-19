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بالتفاصيل.. «العفو الرئاسي» تسلم 3 قوائم تنظيمية للسيسي
طارق الخولي - عضو مجلس النواب المصري

بالتفاصيل.. «العفو الرئاسي» تسلم 3 قوائم تنظيمية للسيسي

الخميس، 19 يناير 2017 11:30 ص

صرح النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، بأن اللجنة سلمت لمؤسسة الرئاسة والرئيس عبدالفتاح السيسي، ثلاث قوائم تنظيمية فى إطار تسليم قائمة العفو الثانية مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية.

وأضاف الخولى أن الثلاث قوائم التنظيمية قسمت كالآتي:

أ - قائمة تحتوى عددا من حالات الشباب المحكوم عليهم أحكام باتة نهائية.

ب - قائمة لحالات المحبوسين لمن هم دون الـ18 سنة.
ج - قائمة لحالات مقدمة من أعضاء مجلس النواب، حيث جرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

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