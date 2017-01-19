بالفيديو.. هند صبري: ترددت على طبيب نفسي.. وجوزي مش مليارديرالخميس، 19 يناير 2017 11:32 ص
اعترفت الفنانة هند صبري، بحبها الشديد للعيادات النفسية، لافتة إلى أنها زارت الطبيب النفسي مرتين، الأولى كانت عام 2006، والثانية منذ ثلاث سنوات فقط.
وقالت “هند”، في حوارها ببرنامج «فحص شامل» المذاع على قناة «الحياة» وتقدمه راغدة شلهوب، إنها ترددت على الطبيب لعدة جلسات، وانقطعت ثم عادة مرة أخرى من ثلاث سنوات لتحضر عدة جلسات أخرى.
وأشارت إلى أنها لم تصب بالاكتئاب ولكنها كانت مصابة بحزن شديد، وأنها لا تشعر بالخجل على الإطلاق، مضيفة “مش شايفه فيها عيب”، رغم أنها كانت تقوم بتصوير أفلام عامة، وكانت تلقى شهرة كبيرة وقتها، وتلقت مساعدة كبيرة.
وأوضحت أن المرة الثانية كانت بعد إنجابها لابنتها “عليا”؛ بسبب تغير الهرمونات وتزايد وزنها، فتوجهت للطبيب النفسي وتحسنت حالتها بشكل كبير.
وقالت هند، إن هناك العديد من الشائعات التي ترددت حول الوضع المالي لزوجها، وأنه ملياردير، وهذا غير صحيح، مشيرة غلى أن الدخل المالي لزوجها ارتفع عقب الزواج منها، متابعةً: «إحنا الحمد لله مستورة بالشغل والاجتهاد مش بالإرث».
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