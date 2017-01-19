منحة إيطالية باسم «ريجيني» لطالب مصريالخميس، 19 يناير 2017 11:26 ص
كشف مجلس النواب الإيطالي عن أنه سيطلق مبادرة تهدف إلى التسجيل في منحة تعليمية إيطالية، تحمل اسم باحث الدكتوراه الإيطالى جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر العام الماضى، مشيرة إلى أن الفائز بهذه المنحة سيكون “مراهقا مصري الجنسية”، يبلغ من العمر 16 عاما.
وأضافت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن الفائز بالمنحة التعليمية سيدرس في إيطاليا لمدة عامين، ويلتحق بالمدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها ريجيني قبل أن يستكمل دراسته بجامعة كامبريدج البريطانية، ويرعى المبادرة كل من فيدريكو توراكي ولورينسو بارتولوكي، وهما أصدقاء للشاب الإيطالي كانا يدرسان معه بالمرحلة الثانوية.
واختفى جوليو ريجيني (28 عاما)، مساء يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2016، بعد مغادرته منزله للقاء صديق في منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة، وعثرت السلطات على جثته على طريق مدينة السادس من أكتوبر، وعليها آثار تعذيب، وهو ما أثار حالة من الجدل بعد تشكيك السلطات الإيطالية في رواية أن ريجيني قتل، ولم يقتل في حادث سير كما قالت السلطات في البداية، ولم تغلق القضية حتى الآن.
وقال بارتولوكي، الذي تخرج من جامعة هارفارد: “نريد أن نذكر من هو ريجيني وماذا فعل قبل وفاته”، مضيفا “المنحة وسيلة للفت نظر الحكومة الإيطالية للتوصل للجناة الحقيقيين الذين تسببوا في قتل ريجيني”.
بدوره، أشار توراكي، الذي يعمل مستشارا لدى البنك الدولي إن “الفكرة خطرت لنا أثناء جنازة جوليو ولكننا كنا ننتظر موافقة العائلة…إنها رسالة موجهة إلى التيار المعاكس الذي يشجع العنف”، مضيفا “ريجيني كان يريد تغيير حياة الكثير من البشر، وهذه المنحة قد تغير حياة مواطن مصري يتعامل مع واقع بلاده”.
وستوجه المنحة، حسب لاريبوبليكا، إلى كلية العالم المتحد (حركة تعليمية تضم 15 مدرسة ثانوية ولجان وطنية في أكثر من 140 بلدا حول العالم) الأدرياتيكية في دوينو بإيطاليا، فيما ستبلغ تكلفتها نحو 43 ألف يورو، ولكن أصدقاء ريجيني يعتزمون زيادة المبلغ ليصل إلى نحو 1.4 مليون دولار، لضمان دعم المبادرة باستمرار.
وتحظى المبادرة بدعم عدد من الأشخاص والمؤسسات الإيطالية، فضلا عن دعم اللجنة الوطنية المصرية بإيطاليا، التي ستتولى بدورها مهمة اختيار الطالب المصري.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
انطلاق معرض الكتاب بمشاركة 35 دولة و670 ناشر
عقد د.هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 48 والمقرر انعقادها فى الفترة من 26 ...Wed, 18 Jan 2017 18:27:36 GMT
-
السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهوريةThu, 19 Jan 2017 07:54:32 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار بالسوق الرسمي اليوم الخميس في مصر
سجلت أسعار الدولار في مصر ى اليوم الخميس استقرار نسبيا وسجل الدولار 19.25 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، كما أكدت عدد من المصاد اقتراب تخطى سعر الدولار حاجز ال 20 جنيه ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
السعودية تقبض على 24 مصرياً.. وترحلهم للقاهرة
استقبل مطار القاهرة الدولي، 24 مرحلًا مصريًا من العاملين بالمملكة العربية السعودية، لإقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم شروط العمل مع الكفيل. وقالت مصادر أمنية بمطار ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ... ...Thu, 19 Jan 2017 07:39:03 GMT
-
مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم 4 سيارات بالإسماعيلية
لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات ملاكى وسيارة أجرة “تاكسى” بطريق الإسماعيلية الصحراوى، نتيجة لاختلال عجلة القيادة من سائق إحدى السيارات، مما ...Thu, 19 Jan 2017 07:39:03 GMT
-
هل تعتقل السلطات المصرية «أبو تريكة»؟!
كشف محامون مصريون أن السلطات المصرية ووفقاً لقانون القوائم الإرهابية يمكنها اعتقال اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة فور وصوله إلى مصر تنفيذاً لحكم محكمة ...Thu, 19 Jan 2017 07:09:36 GMT
-
هل يستعد «جمال مبارك» للانتخابات؟!.. مؤشرات قوية
أثارت صفحة تحمل اسم جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، نتيجة الزيادة المتواصلة في عدد ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT