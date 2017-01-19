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السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات بخطوط الصعيد
الهيئة القومية لسكك حديد مصر

السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات بخطوط الصعيد

الخميس، 19 يناير 2017 11:28 ص
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تخفيض سرعة القطارات فى المسافة الواقعة بين بلوكى المخادمة 2 / الجزيرية 1 بخط القاهرة / السد العالى بالمسافة من كم 369 /603 حتى كم 646 /603 على أن تكون سرعة القطارات 90 كم / ساعة، وذلك اعتبارًا من صباح غد الجمعة.

وقال المهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة إنه تم اتخاذ هذا الإجراء لزيادة معدلات السلامة والأمان بتلك المنطقة وأن هذه التهدئة لن تتجاوز الدقيقتين ولن تؤثر على جداول تشغيل القطارات، مؤكدا أنه سيتم تركيب لافتات التهدئة بالمنطقة المحددة وإلزام جميع سائقي القطارات للسير بالسرعة المقررة بها وهى 90 كم / ساعة فى حين أن السرعة الرسمية المقررة بالسكة الحديد 120 كم / ساعة.

وشدد شوشة على ضرورة تواجد مندوبي الحركة والإشارات وهندسة السكة بموقع التهدئة للإشراف على تركيب اللافتات ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة.

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