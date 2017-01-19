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إعادة فتح 6 طرق رئيسية عقب انخفاض الشبورة
الطريق الدائري - المرور - القاهرة

إعادة فتح 6 طرق رئيسية عقب انخفاض الشبورة

الخميس، 19 يناير 2017 11:27 ص
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أعادت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادى ذكى مساعد وزير الداخلية، قبل قليل فتح 6 طرق رئيسية تم اغلاقها فجر اليوم الخميس عقب انخفاض الشبورة الكثيفة ووالتى كانت تحجب الرؤية الأفقية.
وكان رجال المرور قاموا بإغلاق طرق مصر الاسكندرية الصحراوى من بوابات الاسكندرية حتى القاهرة، ومحور 26 يوليو والكريمات، بجانب القاهرة السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، ومحور روض الفرج، وطالبت إدارة المرور من المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور أثناء غلق أى طريق حفاظا على سلامتهم.

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