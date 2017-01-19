جامعة بنها تنظم قافلة طبية لأهالي قرية عرب العطيات بأسيوطالخميس، 19 يناير 2017 11:11 ص
قال رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي إن مجلس قيادات الجامعة وافق على مبادرة تنظيم قافلة شاملة ومتكاملة لدعم أبناء وأهالي قرية عرب العطيات بأسيوط، اعتبارا من أوائل شهر فبراير المقبل، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجامعه أسيوط
وأشار رئيس جامعة بنها - في بيان اليوم الخميس - إلى أن القافلة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم محدودي الدخل ورفع المعاناة عن أهالي القرى الأكثر احتياجا وفي تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتضم جميع التخصصات (الطبية والبيطرية والتمريضية والزراعية والهندسية والبيئية)، بمشاركة كليات الجامعة المختلفة لمساعدة أهالي القرية، باعتبارها واحدة من القرى الأكثر احتياجا.
وأضاف القاضي أن القافلة تشمل توفير قطع من الملابس الجاهزة والبطاطين والأحذية والسلع الغذائية وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الأدوية وإجراء التحاليل الطبية السريعة للمواطنين، وكذلك توفير كميات من المنظفات والمطهرات من إنتاج كلية العلوم، وعددا من أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفزيون والاستقبال وغيرها من الأدوات الكهربائية، مؤكدا أنه سيتم توزيع أكثر من 30 بطارية أرانب من إنتاج كلية الزراعة والطب البيطري لمساعدة أهالي القرية على التحول إلى الإنتاج ورفع مستوى معيشتهم.
وشدد على ضرورة تعزيز دور الجامعات في المشاركة المجتمعية داخل القرى الأكثر احتياجا والاهتمام بالرعاية الاجتماعية لأهالينا البسطاء، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التواصل مع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تنظيم القافلة التي سيتم تكرارها مرات أخرى في مختلف القرى.
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