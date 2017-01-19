رئيس «الناشرين المصريين»: البعض اعتذر عن المشاركة بمعرض الكتاب بسبب الدولارالخميس، 19 يناير 2017 11:35 ص
أكد عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الدورة الـ48 لمعرض القاهرة للكتاب تسعى لاستقطاب الشباب، مشيرا إلى أن 65 % من أنشطة الدورة الماضية تناسب شباب وفئات عمرية تحت 35 سنة وفقا للإحصائيات.
وأوضح المصري من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أنه سيكون هناك محور كامل للأنشطة بالمعرض لمناقشة رأي الشباب في العديد من القضايا، بالإضافة إلى وجود أنشطة وفعاليات مختلفة تناسب الأسرة المصرية.
وأضاف أن المعرض يشارك به 630 ناشر من مختلف دول العالم، واصفا المعرض بأنه “عيد النشر في العالم العربي”.
وأشار إلى أنه هناك العديد من الناشرين قد اعتذروا عن المشاركة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه المصري وانخفاض قيمته، مما سيجعل بعض الكتب باهظة الثمن، مضيفا أن هيئة الكتاب قد خفضت القيم الإيجارية بالمعارض لتشجيع الناشرين.
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