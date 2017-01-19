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زوجة النني بعد الهجوم عليه: «ياريت الكل يكتم ويفكر في المنتخب»
زوجة محمد النني

زوجة النني بعد الهجوم عليه: «ياريت الكل يكتم ويفكر في المنتخب»

الخميس، 19 يناير 2017 11:15 ص
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أكدت «أمل» زوجة محمد النني لاعب المنتخب الوطني وفريق أرسنال الإنجليزي، أنها مستاءة من الهجوم الأخير على زوجها منذ تعادل المنتخب سلبيًا أمام مالي في أولى مباريات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية.

وقالت زوجة النني: «لو كان فاز المنتخب ما خرج كل هذا الكم من التصريحات الهجومية على النني، وياريت بقى الكل يكتم كفاية.. كدا وعيب بجد كمية الاستخفاف إلى بتحصل.. مليون خط أحمر تحت إنه بينفذ اللي بيطلبه منه المدير الفني وياريت نتمنى الفوز والنجاح للناس وللمنتخب ربنا يكرمهم يارب».

وتابعت: «النني من أكثر لاعبي المنتخب محاولات على المرمى مع مروان محسن مهاجم الفراعنة»، مشيرة إلى أن أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لفريق وادي دجلة، دائم الحرب على النني.

يذكر أن أحمد حسام ميدو طالب الجهاز الفني للمنتخب باستبعاد النني من مباراة الفراعنة القادمة أمام أوغندا.

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