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شكل امتحانات «الثانوية» الجديد
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب‎

شكل امتحانات «الثانوية» الجديد

الخميس، 19 يناير 2017 11:18 ص

أكد الدكتور حسن شحاتة رئيس لجنة وضع معايير امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، أن الامتحانات هذا العام في مستوى الطالب المتوسط، نافيا عدم وجود أي زيادة في أعداد الأسئلة، مُشيرًا إلى أن الامتحانات عبارة عن 24 سؤالا فقط.

وقال “شحاتة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس، إن الامتحان بنظام “البوكليت”، يعني الكتيب الصغير الذي يجمع الأسئلة والإجابات، مُشيرًا إلى أنه جاء وضع الامتحان بهذه الطريقة عبر لجنة مشكلة من عدة وزارات يرأسها وزير التربية والتعليم، بناء على توجيهات الرئيس للحد من حالات الغش ومنع إهدار حقوق الطلاب.

وأوضح “رئيس لجنة وضع معايير امتحانات الثانوية العامة”، أن الأسئلة من داخل الكتاب المقرر، وموزعة على الكتاب بالكامل، ويوجد جزء للأسئلة النظري والآخر للتطبيقي، مُشيرًا إلى أن هناك البعض مرتبط بالأحداث الجارية والانجازات في مصر، والأحداث على المستوى العالمي، منوها إلى أنه نحو 30% من الاسئلة مخصصة للطالب المتميز.

وأشار إلى أنه تم ظهور البوكليت في هذا التوقيت، لأن الطلاب أصبحوا بعد نصف العام، والوزارة تقوم بتقدم 4 نماذج من الأسئلة، منهم اختبارات مقال محددة، واختيار من متعددة، وتعليل، مؤكدًا أنه تم وضعه لطمأنة الطلاب.

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