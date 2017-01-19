جدل على مواقع التواصل اﻻجتماعي بعد هجوم داليا البحيري على "أبو تريكة"

هاجمت الفنانة داليا البحيري اللاعب محمد أبو تريكة ، الذي أدرجت السلطة اسمه ضمن قائمة الإرهابيين .

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أبوتريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان! خلقته بتقول إرهابي”.

اﻷمر الذي دفع نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، لتدشين هاشتاج تحت وسم #داليا_البحيري، ونالت قدرًا كبيرًا من غضب محبي “أبو تريكة”، وشهد الهاشتاج ألفاظًا خارجة وُجّهت إلى الممثلة، بعد هجومها عليه.

قالت الإعلامية “دعاء فاروق”: “معروفة كان يفجر القنبلة قبل الماتش ما يخلص بدقيقة ويجيب جون»، لترد “داليا” قائلة: “والله لو بيجيب مليون جون يغوروا، أبو الكورة أصلًا”.

أما “أيتن عامر” فقالت: “إنتي بتتريقي ولّا ده بجد؟ بصي لو بجد إوعي تصدقي أي حاجة بتتقال عن حد اليومين دول حتى لو كانت حاجة إيجابية”، وردت عليها “داليا” قائلة: “مبحبوش يا أيتن”، وهو ما جعل الأخيرة ترد قائلة: “أصل أنا بحبه جدًا الصراحة”.

وقال المنتج طارق الجنايني ” ليه بس الظلم ده”، لترد عليه داليا قائلة “بكرهة لله في لله كده من زمان ...وشه كله لؤم فلاحين...ونظراته مش مريحة خالص”.

وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة أدرجت 1502 قيادي بجماعة الإخوان بقوائم الإرهاب، ممن صدر ضدهم أحكاما في جرائم عنف أو تمويل للجماعة، وجاء على رأسهم، الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي الأسبق.