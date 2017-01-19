أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها شطب المحامون الوارد أسمائهم بالحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية

وذلك على سند من القول : أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة حكما بإدراج 1534 شخصا على قائمة الإرهاب وقالت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة وجهت لهؤلاء المتحفظ على أموالهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 102 مكرر / 1 ، 2 من قانون العقوبات

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهابيين تتمثل في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة إلى آخر ما جاء بحيثيات هذا الحكم التاريخي ، وأوردت المحكمة أسماء من تم إدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية ومن ضمنهم بعض المحامين الذين ما زالوا مقيدين في نقابة المحامين بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية ولقانون المحاماة تحديدا المادة 38 منه

وعلى ذلك تمسك صبري بإعمال أحكام هذه المادة والحكم بشطب أسم من وردت أسمائهم في قائمة الكيانات الإرهابية

وهم : صبحي صالح ، عصام عبد الرحمن محمد سلطان ، أسامة محمد محمد مرسي العياط ، حاتم عبد السميع حسن الجندي ، محمد محمود على حامد وشهرته محمد العمده ، عبد المنعم عبد المقصود متولي

وقدم صبري حافظة مستندات تحوى صورة من الحكم سند دعواه .