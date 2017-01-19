تركيا: حبس شخصين في إطار تحقيقات اغتيال السفير الروسيالخميس، 19 يناير 2017 10:16 ص
قضت محكمة تركية بحبس شخصين اليوم الخميس، في إطار التحقيقات الجارية حول اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، وذلك بتهمة انتمائهما لمنظمة غولن.
وكانت النيابة العامة في أنقرة، أحالت في وقت سابق عدد من الأشخاص بينهم محامٍ وشرطي وأكاديمي، إلى المحكمة بعد توقيفهم على خلفية التحقيقات الجارية حول اغتيال كارلوف في 18 ديسمبر الماضي.
وبعد استماع المحكمة لإفادات الأشخاص، أخلت سبيل المحامي والأكاديمي، وأمرت بسجن الشرطي سرجان باشار والتاجر أنس عاصم سيلين، فيما أخلت سبيل الباقين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وتعرض سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، في 18 ديسمبر الماضي، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة؛ ما أدى لمقتله.
ولاقت عملية الاغتيال، إدانات واسعة من كل من أنقرة، وموسكو، ودول عربية وغربية.
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