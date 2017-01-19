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الشرطة الفرنسية: مجوهرات كيم كارداشيان المسروقة تم صهرها وإعادة بيعها
كيم كاردشيان

الشرطة الفرنسية: مجوهرات كيم كارداشيان المسروقة تم صهرها وإعادة بيعها

الخميس، 19 يناير 2017 12:59 م

ذكرت تقارير اليوم الخميس، أن مصدرًا بالشرطة الفرنسية قال إن المجوهرات التي تمت سرقتها من نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان تم صهرها وإعادة تشكيلها وبيعها.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن من بين المجوهرات التي تم صهرها خاتم خطوبتها الذي تقدر قيمته بـ5ر3 ملايين جنيه إسترليني.

وكانت كيم قد تعرضت لحادث سرقة في شقتها الفندقية في باريس في أكتوبر الماضي، حيث تمت سرقة مجوهرات خاصة بها تقدر قيمتها بـ 5ر8 مليون جنيه إسترليني.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على 9 رجال وسيدة لصلتهم بحادث السرقة، ويجرى التحقيق معهم الآن، وقال جيرومي جيلوشون، رئيس اتحاد تجار المجوهرات الفرنسيين: “السارقون يقومون بفصل الأحجار عن المعدن”، وأضاف: “بعد ذلك يقومون بصهر المعدن، ثم يغيرون شكل الأحجار لكي لا يتم التعرف عليها”.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تتوجه “كيم” إلى باريس قريبًا لكي تطلع على سير التحقيقات.

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