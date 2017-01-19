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ترامب يرشح حاكم جورجيا السابق وزيرا للزراعة
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يرشح حاكم جورجيا السابق وزيرا للزراعة

الخميس، 19 يناير 2017 10:13 ص
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قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح حاكم ولاية جورجيا السابق سوني بيرديو لمنصب وزير الزراعة في حكومته.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن مقربين من ترامب، اختياره بيرديو، الطبيب البيطري وحاكم جورجيا بين عامي 2011-2003، لشغل منصب وزير الزراعة، قبيل ساعات من تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
تجدر الإشارة انَّ بيرديو كان مستشارا لترامب لشؤون الزراعة أثناء حملته الانتخابية.
وينبغي على بيرديو أن ينال موافقة الكونجرس الأمريكي، من أجل تولي مهامه رسميا.
ويتولى ترامب رئاسة البيت الأبيض غدا الجمعة، في العاصمة واشنطن، من الرئيس الحالي باراك أوباما.

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