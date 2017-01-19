اليوم.. المنتخب العسكرى يبحث عن طوق النجاة أمام كندا بمونديال عمانالخميس، 19 يناير 2017 10:11 ص
يخوض المنتخب العسكرى اليوم الخميس فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة مباراة الجولة الثانية ببطولة كأس العالم العسكرية عندما يلاقى نظيره منتخب كندا على ملعب الشرطة، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم العسكرية المقامة حاليًا في سلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.
ويسعى محمد عمر ومساعداه محمد نور ومحمد صلاح أبوجريشة، لتقديم مواجهة متميزة لاسيما بعد الاداء الغير المقنع فى الجولة الاولى أمام منتخب بولندا فى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.
وشدد «عمر» على لاعبيه بتفادى الأخطاء التي وقعوا فيها فى المباراة الأولى وأهمها إهدار الفرص السهلة، وطالبهم بالاستفادة من ضعف خط دفاع المنتخب الكندى الذى خسر مباراته الاولى أمام سوريا بثلاثة أهداف دون رد والعمل الجماعي ليكون الفوز بمثابة دافعًا أمامهم لاستكمال باقي مباريات المونديال بشكل قوى.
وطالب محمد عمر لاعبى المنتخب بالتركيز فى المباراتين القادمتين أمام كندا ثم سوريا، ونسيان نتيجة اللقاء الأول أمام بولندا، بحثاً عن التأهل للدور التالى للبطولة لاسيما أن المباراة ستكون بمثابة الانطباع عن مستوى المنتخب المصري بطل العالم العسكري خمس مرات، والمرشح بقوة من جانب جميع الخبراء للفوز باللقب السادس .
وطالب المدير الفنى اللاعبين بترجمة كل فرصة إلى هدف للفوز، بل أكد على لاعبيه أن احترام المنافسين هو بداية النجاح والوصول إلى هدف الفريق والفوز بلقب البطولة الذى لن يتنازل عنه.
وتحدث اللواء مجدى اللوزى رئيس البعثة مع لاعبيه وأوضح لهم صعوبة المهمة بعد التعادل فى الجولة الاولى رغم عدم استحالتها، وطالبهم بتأكيد احقيتهم فى تمثيل الكرة العسكرية، من خلال تقديم الصورة والأداء الذى يعكس سمعة المنتخب المصري بداية من مواجهة كندا ثم سوريا .
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ... ...Thu, 19 Jan 2017 07:39:03 GMT
-
بالصور.. الصين تستعد للاحتفال بـ"سنة الديك"
تستعد الصين، خلال الأيام الجارية، بتزيين الشوارع والميادين العامة، استعدادًا للاحتفال برأس السنة الصينية، والتى تعرف هذا العام بـ”سنة الديك”، حيث أن الديك هو ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
هل يستعد «جمال مبارك» للانتخابات؟!.. مؤشرات قوية
أثارت صفحة تحمل اسم جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، نتيجة الزيادة المتواصلة في عدد ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار بالسوق الرسمي اليوم الخميس في مصر
سجلت أسعار الدولار في مصر ى اليوم الخميس استقرار نسبيا وسجل الدولار 19.25 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، كما أكدت عدد من المصاد اقتراب تخطى سعر الدولار حاجز ال 20 جنيه ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
عضو بـ«بيت العائلة المصرية»: الإعلام بمثابة «أوكسجين» للإرهابيين
وصف الدكتور رامي عطا صديق عضو لجنة الإعلام بـ”بيت العائلة المصرية”، الإعلام بأنه “أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية وجندي من جنود الوطن لمكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
هل تعتقل السلطات المصرية «أبو تريكة»؟!
كشف محامون مصريون أن السلطات المصرية ووفقاً لقانون القوائم الإرهابية يمكنها اعتقال اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة فور وصوله إلى مصر تنفيذاً لحكم محكمة ...Thu, 19 Jan 2017 07:09:36 GMT
-
بعد اتهامه بالإرهاب.. دعوات جزائرية لاستضافة «أبو تريكة»
وضعت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نجم نادي “الأهلي” والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، على لائحة “الشخصيات الإرهابية” لمدة 3 سنوات، ضمن 1420 عنصرا جميعهم ...Thu, 19 Jan 2017 06:40:33 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة"
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ...Thu, 19 Jan 2017 06:27:04 GMT