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نقل جورج بوش الأب إلى الرعاية المركزة
جورج بوش الأب يوقع على زواج أمرأتين-بوش

نقل جورج بوش الأب إلى الرعاية المركزة

الخميس، 19 يناير 2017 10:11 ص
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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش دبليو بوش الأب إلى وحدة الرعاية المركزة بأحد مستشفيات مدينة هيوستن في ولاية تكساس، بسبب “مشكلة تنفسية حادة” نتجت عن إصابته بالالتهاب الرئوي، حسبما أفاد مكتب الرئيس الأسبق في بيان أمس الأربعاء.
ووفقا للبيان، فإن حالة بوش 92 عاما الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من عام 1989 حتى عام 1993 “مستقرة وهو يخلد إلى الراحة”.
ونقلت باربرا بوش 91 عاما، زوجة بوش الأب أيضا إلى مستشفى “هيوستن ميثوديست هوسبيتال” الذي نقل إليه بوش كإجراء احترازي بسبب إصابتها بالإجهاد والسعال.
وكان مكتب بوش أعلن في البداية أن الرئيس الأسبق بحالة جيدة بعد دخوله المستشفى، قبل أن يجرى الأطباء إجراء طبيا له في الجهاز التنفسي، وينقلوه إلى الرعاية المركزة.
وتولى بوش الأب، وهو والد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش (2009-2001)، منصب نائب الرئيس في فترة (1989-1981) في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريجان، ثم انتخب خلفا له.
وقال الرئيس باراك أوباما، في آخر مؤتمر صحفي له مساء الأربعاء قبل أن يترك منصبه غدا الجمعة، إنه على اتصال مع عائلة بوش، ووصف الرئيس الأسبق وزوجته بأنها “شخصان جيدان حقا”.
وأضاف: “إنهما لم يكرسا حياتهما فقط من أجل هذا البلد، بل كانا مصدرا دائما للصداقة والدعم وحسن المشورة لـ (السيدة الأولى) ميشيل ولي على مر السنين”.
يذكر أن بوش الأب كان يعاني من حالة صحية سيئة لعدة سنوات، ونقل إلى المستشفى لعدة أسابيع في عام .2012

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