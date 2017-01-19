أظهرت بيانات إيرادات قناة السويس، اليوم الخميس، ارتفاعها إلى 414.4 مليون دولار، في ديسمبر من 389.2 مليون في نوفمبر.

وبلغت إيرادات القناة، 429.2 مليون دولار، في ديسمبر 2015؛ وفقاً لوكالة “رويترز”.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله، تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار، وفقا لحسابات “رويترز”، مقابل 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس، ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.