أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير منظومة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية يعتبر محوراً أساسياً ومهماً من محاور خطة الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،مشيراُ إلى التزام قطاع البترول بمسئوليته فى توفير وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية في المكان والتوقيت المناسبين بما يغطى إحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

لافتاً إلى أهمية اتباع تكنولوجيات وآليات فعالة لإحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية المدعومة تتمثل في مشروع تركيب عدادات القياس الآلية على مستودعات الوقود وعلى خزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين (ATG) ومشروع وضع أجهزة التتبع (GPS) فى سيارات نقل المنتجات البترولية المملوكة لشركات التسويق أو التابعة لمقاولى النقل لضمان وصول المنتجات لمحطات تموين السيارات في السوق المحلى والتعرف لحظياً على موقف توافر المنتجات البترولية بكل محطة في مختلف مناطق الجمهورية من خلال غرفة عمليات هيئة البترول .

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول أعمال الجمعيات العامة لشركات مصر للبترول والتعاون للبترول وأنابيب البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية لعام 2017/2018بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ووكيلا أول الوزارة والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس شركة جنوب والمحاسب محمود حنفى وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأضاف الوزير أن الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية تشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل المنتجات البترولية لربط مناطق الإنتاج والتوزيع بمناطق التخزين والإستهلاك بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية .

و اوضح المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول أن مشروع الموازنة يأخذ في اعتباره ترشيد الإنفاق بما لا يتعارض مع كفاءة النشاط واستمرارية التشغيل ، وأضاف أن اجمالى كميات مبيعات الشركة من المنتجات البترولية بلغ حوالى 2ر5 مليون طن خلال النصف الأول من العام 2016/2017 والتي تشمل البنزين بانواعه والسولار والمازوت والكيروسين والزيوت المعدنية والبيتومين والكيماويات ووقود الطائرات ووقود تموين السفن وانها تستهدف حوالى 8ر10 مليون طن خلال العام 2017/2018 .

واستعرض الكيميائى سمير رزق رئيس شركة التعاون للبترول أهم المؤشرات التي تحققت خلال النصف الأول من العام 2016/2017 حيث أوضح أنها حققت 8ر5 مليون طن حجم مبيعات من المنتجات البترولية الرئيسية بزيادة 18% عن المخطط بالإضافة إلى 48 الف طن من الزيوت بزيادة 14% عن المخطط .

و أشار إلى إعطاء أولوية في الموازنة الإستثمارية لتطوير مستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية وانشاء محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات وتجديد المحطات القائمة بالإضافة إلى دعم اسطول سيارات نقل المنتجات البترولية وناقلات تموين السفن التابعة للشركة في الموانىء المصرية .

و أضاف أن الشركة قامت بإتباع نظام جديد يعتمد على التركيز على المنتجات عالية الربحية وأنه تم تشغيل عدد من المحطات لخدمة مناطق المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها مشروع استصلاح مشروع المليون ونصف فدان بالمنيا والوادى الجديد وقنا و مشروع المثلث الذهبى ومشروع توشكى الى جانب إمداد الشركات المنفذة للمشروع القومى للطرق بإحتياجاتها من الوقود، لافتاً إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق أثمرت تحقيق وفر في النصف الأول من العام 2016/2017 بنسبة 25%.

واستعرض المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول مشروع الموازنة الجديدة للعام 2017/2018 مشيراً إلى اعتماد حوالى 4ر1 مليار جنيه لتنفيذ التوسعات وأعمال التطوير بالشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية والتي تشمل مشروعات رفع كفاءة خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية ومشروعات الإحلال والتجديد للخطوط القائمة ومشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة .

و أوضح أنه جارى تنفيذ مجموعة من المشروعات حالياُ لتشغيلها تباعاً حتى منتصف العام الحالي ويأتي من أهمها مشروع إحلال وتجديد خط نقل المنتجات البترولية بنى سويف - أسيوط ، وانشاء خط التبين - جنوب حلوان لتغذية محطة كهرباء جنوب حلوان بالمازوت ، واحلال وتجديد خطى المنتجات البترولية السويس - مسطرد .