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بعد اتهامه بالإرهاب.. «القديس» أبو تريكة بعيون الصحافة العالمية
ابو تريكة - فيفا

بعد اتهامه بالإرهاب.. «القديس» أبو تريكة بعيون الصحافة العالمية

الخميس، 19 يناير 2017 09:59 ص

سلّطت الصحف الأوروبية في شتى أنحاء العالم الضوء على قرار القضاء المصري، بوضع محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر ضمن  قوائم الشخصيات الإرهابية في البلاد.

وعلّقت صحيفة ليكيب الفرنسية “تريكة لم يعد قديسًا في بلاده”، مشيرًة إلى أن اللاعب ساهم في عدد من البطولات على الصعيد الأفريقي.

في حين أشارت صحيفة آس الأسبانية إلى أن القرار غير مناسب لإنجازات أبوتريكة مع ناديه السابق ومنتخب بلاده، بعدما ساهم في عدد من الإنجازات.

بينما أوضحت “ريكورد” البرتغالية أن أبو تريكة لعب في أكبر الأندية المصرية، ويعد من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية قبل اعتزاله منذ 4 سنوات مضت.

وظهر لاعب الأهلي المصري السابق بعد القرار بساعات على شاشة بي إن سبورتس القطرية لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ولم يصدر عن أبوتريكة تعليق حتى الآن بخصوص الحكم القضائي.

وتم إدراج أبوتريكة رسميًا على قائمة الشخصيات الإرهابية، وفقًا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية، بعد تأييد محكمة الجنايات المختصة لطلب إدراج المتحفظ على أموالهم بقرار من لجنة حصر أموال الإخوان.

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