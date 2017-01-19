نواز شريف: نجحنا خلال عامين في القضاء على ملاذات الإرهابيين

أكد رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف أن بلاده نجحت خلال عامين فى القضاء على الملاذات الآمنة للارهابيين فى المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية اليوم الخميس ان نواز تحدث خلال كلمة القاها فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس عن التضحيات الضخمة التى يقدمها الشعب الباكستانى إلى جانب أفراد الجيش فى الحرب على الإرهاب، وذلك عبر تنفيذ عملية كبرى لمكافحة الإرهاب، حتى تتمتع باكستان بالسلام كأى دولة أخرى فى العالم لاسيما ان التقدم الاقتصادى لن يتحقق من دون السلام والاستقرار فى المنطقة.

وفى تعليق على الإنجاز الاقتصادى لحكومته، قال نواز ان الاقتصاد الباكستانى أفضل حالا من ذى قبل بسبب الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتسهيل الاستثمار، وتوقع أن تحقق باكستان معدل النمو الاقتصادى المستهدف خلال العام الجارى، بحيث يستقر معدل النمو عند 5ر5 %.

وقال نواز إن قطاع الاتصالات سجل تقدما كبيرا فى باكستان بسبب الفرص والبيئة الآمنة التى وفرتها له الحكومة.