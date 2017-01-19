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سانت كاترين تستقبل 73 سائحا لزيار المعالم الأثرية‎
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 73 سائحا لزيار المعالم الأثرية‎

الخميس، 19 يناير 2017 09:56 ص
وكالات

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الساعات الـ24 الماضية 73 سائحا من مختلف الجنسيات، منهم 45 أجنبيا و28 مصريا، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت إلى 3 درجات مئوية.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين المهندس السيد عبد الصادق، اليوم الخميس، إن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين، وجبل موسى، وجبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، والمخيمات البدوية.

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