نشر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عبر صفحته الشخصية على “فسيبوك”، رؤية الوزرة لتطوير المشروعات الرياضية في العام الجاري.

وكتب وزير الشباب والرياضة، “تحرص وزارة الشباب والرياضة، أن تكون المشروعات المزمع الانتهاء منها خلال عام 2017 هي من طبيعة المشروعات التي تخدم قطاعا كبيرا من المجتمع المصرى على المستوى الاجتماعي والرياضي والثقافي، وفى نفس الوقت يكون لها تأثيرا إيجابيا على الرأي العام، ولكنها أيضاً تدخل ضمن إطار التوجه الواضح الذى تنتهجه الوزارة في أن هذه المشروعات لابد أن تحقق من الأرباح المادية ما يكفل لها إمكانية الحفاظ على منشآتها وتطويرها وصيانتها بشكل مستمر وتوفير الكوادر القادرة على إدارتها بالشكل الملائم مع إمكانية التوسع في انشاء بعض الفروع الأخرى الخاصة بها في أماكن متعددة بمحافظات الجمهورية المختلفة”.

وأضاف، “بإذن الله سنقدم للمجتمع الرياضى المصرى خلال هذا العام منشآت جديدة بنادى الاتحاد السكندرى لأول مرة بعد أكثر من مائة عام من إنشائه سيكون لديه حمام سباحة أوليمبى عالمى وملاعب ومبانى جديدة لفرق كرة القدم بالنادى ، وسيشهد النادى المصرى البورسعيدى فروعاً جديدة في بورسعيد بالتعاون مع مجلس إدارة النادى، وكذلك سيتم لأول مرة افتتاح مقر اجتماعى رياضى جديد للنادى الإسماعيلى على مساحة تقرب من 25 فدان ، وسيظهر استاد الإسكندرية التاريخى الذى يعد تحفة معمارية ليس لها مثيل في شكله الجديد، وسيشهد الصعيد أيضاً في كل من المنيا وسوهاج والفيوم افتتاح استاد المنيا الجديد والمدينة الرياضية الملحقة به، بالإضافة إلى تطوير المركز الرياضى الأوليمبى بمحافظة سوهاج والذى سيشمل تطوير استاد كرة القدم والصالة المغطاة وحمام السباحة الأوليمبى وفندق الإقامة وملاعب التنس والاسكواش والكرة الخماسية وغيرها، بالإضافة إلى تطوير مدينة دمو الرياضية بمحافظة الفيوم”.

واستطرد عبدالعزيز قائلا: “ويستمر الإنجاز بفضل الله في استكمال المشروع القومى للملاعب بمراكز الشباب والأندية، حيث تتم الآن وبنجاح كبير المرحلة الخامسة من المشروع بإنشاء 483 ملعب كرة قدم قانونى وخماسى في جميع محافظات الجمهورية وبإذن الله ستنتهى هذه المرحلة في نهاية مارس المقبل، ليصل عدد الملاعب بذلك إلى ما يزيد على 3000 ملعب، وقبل نهاية عام 2017 ستنتهى المرحلة الأخيرة بإذن الله بإنشاء 500 ملعب جديد ليصبح عدد الملاعب التي تم إنشاؤها في هذا المشروع القومى العملاق خلال 3 سنوات إلى 3500 ملعب كرة قدم قانونى وخماسى”.

واختتم عبد العزيز، بعون الله سنقدم لمصر نموذجا فريدا متميزا للكيانات الرياضية الثقافية الاجتماعية في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 94 فدان بداخلها إحدى الصالات المغطاة بسعة 6000 متفرج التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر عام 2021، وتستمر في الأعوام القادمة بإذن الله انتشار هذه الكيانات المتميزة في المدن الجديدة في العلمين وشرق بورسعيد وأسيوط وقنا وغيرها.. والبنية التحتية الرياضية في مصر شهدت خلال هذه الأعوام تقدماً كبيراً إلا أننا نعترف بجهد من سبقنا في بداية الطفرة الرياضية الإنشائية في مصر، ونحاول بقدر الإمكان تطوير وصيانة هذه المنشآت الحالية مثل استاد القاهرة الدولى واستاد أسوان والصالات المغطاة وحمامات السباحة والملاعب المفتوحة وغيرها ، ولكن الأهم هو كيفية إدارتها اقتصادياً لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها.. فعلاً بقوة شبابها تحيا مصر”.