بالصور.. الصين تستعد للاحتفال بـ"سنة الديك"

تستعد الصين، خلال الأيام الجارية، بتزيين الشوارع والميادين العامة، استعدادًا للاحتفال برأس السنة الصينية، والتى تعرف هذا العام بـ”سنة الديك”، حيث أن الديك هو ...