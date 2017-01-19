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البابا تواضروس الثاني يلتقي السفيرة مشيرة خطاب‎
مشيرة خطاب

البابا تواضروس الثاني يلتقي السفيرة مشيرة خطاب‎

الخميس، 19 يناير 2017 09:50 ص
وكالات

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وخلال اللقاء، أعرب البابا تواضروس للسفيرة مشيرة خطاب عن دعم الكنيسة لترشيحها لمنصب مدير عام “اليونسكو”، متمنيا لها النجاح في الفوز بالمنصب الدولي المهم.

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