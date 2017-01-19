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وفاة «عم» وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم‎

وفاة «عم» وزيرة الهجرة

الخميس، 19 يناير 2017 09:47 ص

توفي عم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم.

ويقام قداس الجنازة ظهر اليوم الخميس بكنيسة ماري مرقس كليوباترا بمنطقة هليوبوليس بمصر الجديدة، فيما يقام العزاء في السادسة مساء اليوم بنفس الكنيسة.

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