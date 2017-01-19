وفاة «عم» وزيرة الهجرةالخميس، 19 يناير 2017 09:47 ص
توفي عم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم.
ويقام قداس الجنازة ظهر اليوم الخميس بكنيسة ماري مرقس كليوباترا بمنطقة هليوبوليس بمصر الجديدة، فيما يقام العزاء في السادسة مساء اليوم بنفس الكنيسة.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ... ...Thu, 19 Jan 2017 07:39:03 GMT
-
بالصور.. الصين تستعد للاحتفال بـ"سنة الديك"
تستعد الصين، خلال الأيام الجارية، بتزيين الشوارع والميادين العامة، استعدادًا للاحتفال برأس السنة الصينية، والتى تعرف هذا العام بـ”سنة الديك”، حيث أن الديك هو ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
هل يستعد «جمال مبارك» للانتخابات؟!.. مؤشرات قوية
أثارت صفحة تحمل اسم جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، نتيجة الزيادة المتواصلة في عدد ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار بالسوق الرسمي اليوم الخميس في مصر
سجلت أسعار الدولار في مصر ى اليوم الخميس استقرار نسبيا وسجل الدولار 19.25 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، كما أكدت عدد من المصاد اقتراب تخطى سعر الدولار حاجز ال 20 جنيه ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
عضو بـ«بيت العائلة المصرية»: الإعلام بمثابة «أوكسجين» للإرهابيين
وصف الدكتور رامي عطا صديق عضو لجنة الإعلام بـ”بيت العائلة المصرية”، الإعلام بأنه “أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية وجندي من جنود الوطن لمكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى ...Thu, 19 Jan 2017 07:25:32 GMT
-
هل تعتقل السلطات المصرية «أبو تريكة»؟!
كشف محامون مصريون أن السلطات المصرية ووفقاً لقانون القوائم الإرهابية يمكنها اعتقال اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة فور وصوله إلى مصر تنفيذاً لحكم محكمة ...Thu, 19 Jan 2017 07:09:36 GMT
-
بعد اتهامه بالإرهاب.. دعوات جزائرية لاستضافة «أبو تريكة»
وضعت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نجم نادي “الأهلي” والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، على لائحة “الشخصيات الإرهابية” لمدة 3 سنوات، ضمن 1420 عنصرا جميعهم ...Thu, 19 Jan 2017 06:40:33 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة"
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ...Thu, 19 Jan 2017 06:27:04 GMT