أعلن مدير بوابة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء الدكتور طارق الرفاعي أن تطبيق “إيجابي” الإلكتروني بالهواتف المحمولة الذكية جاء لحرص الحكومة على معرفة شكاوى المواطنين ومقترحاتهم.

وأوضح الرفاعي من خلال تصريحات ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الاولى التابعة للتلفزيون المصري الحكومي اليوم الخميس، أن التطبيق يستقبل شكاوى المواطنين بالإضافة إلى عرضه للمعلومات الهامة التي يحتاجها المصريين في حياتهم اليومية.

وأشار إلى وجود خطة حكومية لتوعية المواطنين بآليات إرسال الشكاوى إلكترونيا، موضحا أن نسبة وعي المواطنين بهذه الآليات منخفضة.

وأعرب عن تفاؤله من التطبيق الإلكتروني لمواجهة الفساد، معلنا أنه هناك بعض الشكاوي تم إحالته لجهات رقابية للتحقيق.