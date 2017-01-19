تعتزم بعثة من صندوق النقد الدولى زيارة القاهرة، نهاية فبراير المقبل، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج التسهيل الائتمانى الممتد، تمهيدا لصرف الشريحة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار قرض مصر بعد منتصف مارس المقبل.

وفى نوفمبر الماضى، وافق صندوق النقد الدولى، على طلب الحكومة المصرية قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه على مدار 3 سنوات، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار فى 11 نوفمبر.

وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فى مصر، قال فى مؤتمر صحفى عقد عبر الإنترنت، أمس الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الأمور تسير على ما يرام فى مصر، إذ تقوم الحكومة بما قالت إنها ستفعله وكذلك البنك المركزى، وبالفعل هناك بعض النتائج.

وأضاف أنه من المقرر صرف الشريحة الثانية من القرض بحلول الربيع، متوقعا أن يقوم الصندوق بترتيب زيارة أخرى إلى القاهرة نهاية فبراير لتقييم مدى التقدم فى الإصلاح، ليتم صرف الشريحة الثانية أواخر إبريل بعد أن يتأكد مجلس المدراء التنفيذيين من أن كل شيء يسير بشكل جيد.

وأعرب جارفيس عن ترحيب الصندوق بإرسال السلطات المصرية وصفا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد إلى البرلمان لمناقشته.