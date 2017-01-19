مقتل 24 طفلا إثر اصطدام شاحنة بحافلة مدرسية في الهند

لقي 24 طفلا على الأقل حتفهم بعدما اصطدمت شاحنة محملة بالرمال بحافلة مدرسية، صباح اليوم الخميس، في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن مصادر بالشرطة قولها إن أكثر من 24 طفلا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع بعدما اصطدمت شاحنة مسرعة وجها لوجه بالحافلة.

وأوضحت المصادر أن مستوى الرؤية كان منخفضا وقت وقوع الحادث بسبب الضباب الكثيف، فيما تواصل فرق الإغاثة بذل الجهود من أجل إنقاذ عدد من الأطفال الذين ما زالوا عالقين داخل حطام الحافلة.

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعرب فيها عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الحادث المأساوي.

يُشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند، فيما يُلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.