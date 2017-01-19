أكد مصدر أمني بإدارة العمليات في “المرور”، أن هناك شبورة كثيفة أعلى طريق أسيوط الغربى، وبلبيس الصحراوى، بجانب طريق القطامية والفيوم الصحراوي، تسببت في انعدام الرؤية.

وأوضح في تصريحات الخميس، أن هذه الشبورة أدت إلى وجود بعض الكثافات، ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة، تسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها.

وأضاف المصدر أن سيارتين عليهما فنار، تتوليان إضاءة الطريق والسير أمام السيارات، حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

وقال: إن رجال المرور يقومون بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين، طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تراقب كاميرات الغرفة، جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.