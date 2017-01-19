قال 27 مركزا يهوديا في 17 ولاية أمريكية إنه تلقى تهديدات تليفونية كاذبة بوجود قنابل مما تسبب في إخلاء المباني ودفع مكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في ثاني موجة من التهديدات الكاذبة التي تستهدف منشآت يهودية أمريكية هذا الشهر.

وقالت رابطة المراكز اليهودية في أمريكا الشمالية - وهي شبكة تضم مراكز صحية وتعليمية - يوم الأربعاء: “إن المؤسسات التي تلقت التهديدات تعمل مع الشرطة وإن كثيرا منها استأنف عمله بعدما تبين عدم وجود أي عبوات ناسفة ومع عدم الإبلاغ عن أي إصابات تماما مثلما حدث بعد سلسلة تهديدات مشابهة في التاسع من يناير / كانون الثاني”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تهديدات الأربعاء ولا تلك التي وجهت قبل تسعة أيام كما لم يعلن مكتب التحقيقات الاتحادي عن أي مشتبه به ولم يحدد الدافع المرجح.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان إنه يحقق مع وزارة العدل في احتمال أن تكون هناك صلة بين التهديدات وحدوث انتهاكات محتملة للحقوق المدنية.

وجاء في البيان “سيجمع مكتب التحقيقات الاتحادي كل الحقائق والأدلة المتاحة وسيضمن التحقيق في هذا الأمر على نحو نزيه وشامل ومحايد.”

وفي ميامي بيتش بولاية فلوريدا تلقى أحد المراكز اتصالا الساعة 9:54 صباح الأربعاء (1454 بتوقيت جرينتش) وتم إخلاء المبنى حسبما ذكرت الشرطة على تويتر. وقالت الشرطة إن أفرادها فتشوا المنطقة واستعانوا بالكلاب المدربة لكنهم لم يعثروا على شيء وتقرر إعادة فتح المركز.

وذكر مركزان في كونيتيكت على فيسبوك أنهما تلقيا اتصالات هاتفية تحذر من وجود قنابل وأنه تم إخلاؤهما لكن لم يكن هناك شيء.

واستهدفت تهديدات التاسع من يناير كانون الثاني 16 مركزا يهوديا في تسع ولايات أمريكية مما دفع مكتب التحقيقات الاتحادي للبحث عن مصدر المكالمات التي كان بعضها من خلال نظام تحدث آلي.

وقال بول جولدنبرج مدير شبكة سكيور كوميونيتي (طائفة آمنة) - وهي مؤسسة غير هادفة للربح تقدم المشورة للجماعات اليهودية فيما يتعلق بالأمن والسلامة - إنه لم يتضح إن كانت هناك مراكز تلقت للمرة الثانية مثل هذه المكالمات يوم الأربعاء لكنه ذكر أن حجم التهديدات لم يحدث من قبل.

وأضاف “إنهم أفراد أو جماعات يريدون أن يفسدوا علينا حياتنا... لكننا لن نغلق مؤسساتنا لهذا السبب.”

وقالت الرابطة اليهودية في أمريكا الشمالية: “إنها عملت بعد تهديدات الأسبوع الماضي على تدريب عامليها ومراجعة الخطط الأمنية”.

وقال ديفيد بوزنر مدير قسم الأداء الاستراتيجي بالرابطة في بيان: “نشعر بالقلق إزاء معاداة السامية التي تنطوي عليها هذه التهديدات وإن كنا فخورين للغاية بمراكزنا لتعاملها المهني مع موقف آخر يحمل تهديدا”.