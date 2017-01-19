السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية‎

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، بمبلغ ٤٥ مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٥.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحي (كفر عابد) بحوض داير الناحية، مركز طوخ، محافظة القليوبية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً قرار رقم ٣ لسنة ٢٠١٧ باعتبار إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بهناي، مركز الباجور بمحافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الاراضي اللازمة لتنفيذه.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.