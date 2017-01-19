أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، مسؤوليته الكاملة عن خسارة الميرينجي مساء أمس الأربعاء، أمام سيلتا فيجو في ذهاب دور الـ8 بكأس ملك إسبانيا.

وصرح زيدان للصحفيين قائلا: “أنا المسؤول الوحيد عما حدث الليلة، وعلي أن أجد الحل... بالمناسبة أنا لم أفاجأ بمستوى سيلتا، نحن نعرف أنهم فريق يمكنه أن يسبب الأذى للخصوم، ولكني لست قلقا على الرغم من أنها لحظات سيئة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تخطيها وسنتخطاها فعلا”.

وردًا على سؤال: هل الخسارة أمام إشبيلية كان لها تأثير سيئ على اللاعبين واستطاعت إيقاف الزخم المدريدي؟ أجاب زيدان: “نعم هذا صحيح، هزيمتنا أمام إشبيلية أصابتنا بالضيق، ولا يوجد أعذار لدينا فالطريقة التي تنافس بها إشبيلية كانت جيدة، على خلاف الأمر أمام سيلتا”.

وتابع “الحقيقة أن ما حدث في هاتين المبارتين أضرنا كثيرًا وعلينا إيجاد الحل لتخفيف تلك الأضرار”.