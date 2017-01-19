بالفيديو.. هكذا علّق سلمان العودة على إدراج "أبو تريكة" ضمن قوائم الإرهاب

أعلن الدكتور “سلمان العودة” - الداعية السعودي المعروف - تصامنه مع النجم “محمد أبو تريكة” - لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق - بعد إعلان إدراج اسمه ضمن الكيانات الإرهابية.

ووجه “العودة” - في لقائه مع برنامج “بالعربي” المذاع على فضائية “القناة” - رسالة إلى أبو تريكة، قائلًا: “بحبك يا أبو تريكة”، مضيفًا: “لائحة الكيانات الإرهابية مصيرها إلى زوال”.

وقالت مصادر قضائية إن حكم الجنايات بإدراج اللاعب محمد أبو تريكة على قائمة الشخصيات الإرهابية سيتم نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.

وجاء ذلك بناء على حكم الدائرة السادسة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، والتى أيدت طلب إدراج 1500 من المتحفظ على أموالهم - بقرار من لجنة حصر أموال الإخوان - على قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية بناء على قانون الكيانات الإرهابية.