نشب حريق ضخم فى برج “بلاسكو” التجارى بوسط العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، فيما لا توجد معلومات عن خسائر بشربة حتى الآن.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت للمكان لإخماد الحریق. وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية لمكان الحادث مع ازدياد الاشتعال فى البرج.

وتجدر الإشارة إلى أن البرج المحترق هو برج تجارى مخصص لصناعة الملابس. ويقع فى منطقة تجمع للسفارات فى طهران.

وأعلنت مؤسسة الإطفاء الإيرانية فى بيان لها، نجاح إخماد الحريق الذى نشب فى برج تجارى بطهران، صباح اليوم، وأن الفرق الطبية شرعت بالبحث عن ضحايا محتملين داخل المبنى.

وجاء فى البيان: “تم إخماد الحريق بشكل كامل والفرق الطبية تبحث داخل المبنى عن ضحايا محتملين”.