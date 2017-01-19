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أبو الفتوح: لا تغادر وطنك يا تريكة
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

أبو الفتوح: لا تغادر وطنك يا تريكة

الخميس، 19 يناير 2017 09:40 ص
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انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية” إدراج أسم محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي سابقا في قوائم “الكيانات اﻹرهابية”.
وقال المرشح الرئاسي السابق من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “أبو تريكة صاحب خلق رفيع وسلوكه على مدار حياته الرياضية يؤكد أن انتماءه لوطنه مصر يتفوق على كثير ممن حكموها، لا تغادر وطنك يا تريكة مهما ظلموك”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي بإدراج محمد محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا بقوائم الكيانات الإرهابية.

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