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وسط تشكك..ترحيب بالاتفاق الأخير لتشكيل حكومة وحدة في فلسطين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو

وسط تشكك..ترحيب بالاتفاق الأخير لتشكيل حكومة وحدة في فلسطين

الخميس، 19 يناير 2017 09:32 ص
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شهد الاتفاق الأخير بين الفصيلين الفلسطينيين المتنافسين، حماس وفتح، بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشكك عميق في الأراضي الفلسطينية.

وقال المحلل الفلسطيني جهاد حرب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”: “إنه مجرد اتفاق آخر، ضمن سلسلة اتفاقات من أجل الوحدة، لم تتحقق على أرض الواقع”.

ويجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركته “فتح” وحركة المقاومة الاسلامية “حماس” محادثات منذ سنوات لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن طردت حماس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس من غزة في صراع دموي عام .2007

ويأتي الاتفاق الأخير بعد ثلاثة أيام من المحادثات التي عقدت في موسكو وانتهت أمس الثلاثاء. وأكدت تلك المحادثات نتائج اجتماع عقد في بيروت الأسبوع الماضي حول نفس القضية.

وقال مصطفى البرغوثي وهو مسؤول بارز في منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات لصحيفة “جيروزاليم بوست” اليوم: “إن الإضافة الوحيدة على اتفاق بيروت، هي خيار لعباس بالتصرف سريعا بشأن المحادثات، لتشكيل الحكومة الجديدة بهدف إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر”.

ومن جانبه حث الناطق باسم حماس حازم قاسم، على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة لصياغة برنامج نضالي يشترك فيه الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم، في مواجهة إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الرأي العام الفلسطيني ليس متفائلا رغم ذلك.

وقال رائد موسى، وهو ناشط عبر موقع “فيسبوك” مقيم بغزة، ساخرا: “أخبرتنا القيادة أنها ستبدأ المشاورات في غضون 48 ساعة، ولكنهم لم يقولوا لنا متى سينهونها بالضبط”.

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