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الخميس 19 يناير 2017 07:58 صباحاً
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تعرف على سبب الصورة المفزعة للاعب الزمالك السابق
أحمد سمير

تعرف على سبب الصورة المفزعة للاعب الزمالك السابق

الخميس، 19 يناير 2017 08:58 ص
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تعرّض أحمد سمير، لاعب الزمالك السابق والمصري البورسعيدي الحالي، لحادث مروّع تسبّب في إصابته بجروح خطيرة في الوجه والرأس.

وقال معتز صلاح، لاعب الزمالك الأسبق بقطاع الناشئين، وأحد أصدقاء أحمد سمير، إن الإصابة التي تعرّض لها “سمير” عبارة عن كسر في الكتف، وأنه لا يعاني من أي إصابات أخرى خطيرة، وباقي الجروح كدمات بسيطة؛ واللاعب الآن في منزله بصحة جيدة.

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