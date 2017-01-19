تعرّض أحمد سمير، لاعب الزمالك السابق والمصري البورسعيدي الحالي، لحادث مروّع تسبّب في إصابته بجروح خطيرة في الوجه والرأس.

وقال معتز صلاح، لاعب الزمالك الأسبق بقطاع الناشئين، وأحد أصدقاء أحمد سمير، إن الإصابة التي تعرّض لها “سمير” عبارة عن كسر في الكتف، وأنه لا يعاني من أي إصابات أخرى خطيرة، وباقي الجروح كدمات بسيطة؛ واللاعب الآن في منزله بصحة جيدة.