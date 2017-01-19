ألمانيا تعتزم زيادة نفقاتها العسكريةالخميس، 19 يناير 2017 08:55 ص
قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إن ألمانيا تعمل على زيادة ميزانيتها العسكرية لكنها تريد أيضا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يحدد برنامج عمل متماسك للسياسة الخارجية.
وتعرضت ألمانيا لانتقادات من ترامب لعدم الوفاء بهدف الحلف فيما يتعلق بالإنفاق على الدفاع.
وأثار ترامب قلقا بين وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عندما قال إن الحلف عفا عليه الزمن وانتقد أعضاءه الذين أخفقوا في الوفاء بهدف الحلف لإنفاق 2 بالمئة من الناتج القومي على الدفاع.
وأبلغت فون دير ليين محطة “إن.تي.في” التلفزيونية الألمانية “نريد أن يكون الأمريكيون واضحين .. ما هو برنامجكم. أهم شيء هو المصداقية.”
وأضافت أن ألمانيا ستزيد إنفاقها العسكري بحوالي ملياري يورو في 2017 ليصل إلى 37 مليار يورو أو 1.22 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المنتظر أن يرتفع إلى 39.2 مليار يورو بحلول عام 2020 .
وقالت “إننا نتحرك في الاتجاه الصحيح لكننا لا يمكننا أن نفعلها في عام واحد.”
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الإنفاق العسكري لألمانيا على الأسلحة والذخائر والمعدات الأخرى ارتفع بحوالي 11 بالمئة في 2016 إلى 5.1 مليار يورو وسيزيد بشكل أكثر حدة ليصل إلى ستة مليارات يورو هذا العام.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
أسرة كلوني تنتظر توأما
كشفت مصادر مقربة من أسرة كلوني من أن المحامية الحقوقية أمل كلوني “38 عاما” زوجة الممثل العالمي جورج كلوني حامل في توأم “فتى وفتاة”. وأوردت مجلة “أن تاتش” ...Thu, 19 Jan 2017 05:55:10 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة"
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” ...Thu, 19 Jan 2017 06:27:04 GMT
-
هند صبري: «أتمنى إلغاء الرقابة عشان نقدم اللي عايزينه».. فيديو
كشفت الفنانة التونسية هند صبري، عن رغبتها في إلغاء الرقابة على الأفلام السينمائية، قائلة: “أتمنى إلغاء الرقابة في السينما عشان نقدم اللي عايزينه بحرية”، مضيفة ...Thu, 19 Jan 2017 05:41:01 GMT
-
بالفيديو .. خبيرة علاقات أسرية: "الحب له عمر افتراضي"!
قالت الدكتورة براءة جاسم، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الوزجان في أول سنة لهما يكون لديهم معتقدات عن الزواج وهمية وليست واقعية، نتيجة ما يتم تصديره لهم من معتقدات عن ...Thu, 19 Jan 2017 03:56:09 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
كيف تستعد لليلة الامتحان؟
على عكس ما يقوم به معظم الطلبة من الاستمرار في المذاكرة حتى اللحظة الأخيرة قبل دخول الامتحان، معتقدين أن ذلك سيساعد على ترسيخ المعلومات بشكل أفضل في أذهانهم، تنصح ...Wed, 18 Jan 2017 18:43:03 GMT
-
6 طرق مثالية للتسوق بشكل موفر
تزايد التركيز على إهدار الطعام خلال الفترة الأخيرة ولسبب وجيه، لذا علينا أن نبدأ في طرق أكثر عملية لوقف تلك المشكلة ولتوفير المال عبر كبح الرغبة الملحة في الشراء، ...Wed, 18 Jan 2017 18:43:03 GMT