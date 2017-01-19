قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إن ألمانيا تعمل على زيادة ميزانيتها العسكرية لكنها تريد أيضا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يحدد برنامج عمل متماسك للسياسة الخارجية.

وتعرضت ألمانيا لانتقادات من ترامب لعدم الوفاء بهدف الحلف فيما يتعلق بالإنفاق على الدفاع.

وأثار ترامب قلقا بين وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عندما قال إن الحلف عفا عليه الزمن وانتقد أعضاءه الذين أخفقوا في الوفاء بهدف الحلف لإنفاق 2 بالمئة من الناتج القومي على الدفاع.

وأبلغت فون دير ليين محطة “إن.تي.في” التلفزيونية الألمانية “نريد أن يكون الأمريكيون واضحين .. ما هو برنامجكم. أهم شيء هو المصداقية.”

وأضافت أن ألمانيا ستزيد إنفاقها العسكري بحوالي ملياري يورو في 2017 ليصل إلى 37 مليار يورو أو 1.22 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المنتظر أن يرتفع إلى 39.2 مليار يورو بحلول عام 2020 .

وقالت “إننا نتحرك في الاتجاه الصحيح لكننا لا يمكننا أن نفعلها في عام واحد.”

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الإنفاق العسكري لألمانيا على الأسلحة والذخائر والمعدات الأخرى ارتفع بحوالي 11 بالمئة في 2016 إلى 5.1 مليار يورو وسيزيد بشكل أكثر حدة ليصل إلى ستة مليارات يورو هذا العام.