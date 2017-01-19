احتشدت قوات سنغالية على الحدود مع جامبيا مع بدء العد التنازلي لانتهاء ولاية الرئيس الجامبي يحيى جامع وتنصيب خليفته أداما بارو المقرر اليوم الخميس.

وفي سياق متصل تمكن 26 ألف شخص من عبور الحدود إلى السنغال منذ بداية العام الجاري حتى يوم الاثنين، وسط فرار مستمر للمزيد من الأشخاص خلال الأيام القلائل الماضية بسبب أعمال عنف محتملة، وفقا لهيلين كوكس، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في داكار.

وذكر شهود عيان أن جنودا مدججين بالسلاح وصلوا إلى بلدة كارانج الحدودية السنغالية، في حين نشرت القوات الجوية النيجيرية قوات ومقاتلات في السنغال قبل تدخل عسكري محتمل في جامبيا، التي تصاعدت بها أزمة سياسية بعد الانتخابات الرئاسية.