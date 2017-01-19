 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 07:52 صباحاً
روابط سريعة
السنغال تحشد قواتها قرب الحدود مع جامبيا خوفا من أعمال عنف محتملة
قوات جوية إلى السنغال‎

السنغال تحشد قواتها قرب الحدود مع جامبيا خوفا من أعمال عنف محتملة

الخميس، 19 يناير 2017 08:51 ص
متابعات

احتشدت قوات سنغالية على الحدود مع جامبيا مع بدء العد التنازلي لانتهاء ولاية الرئيس الجامبي يحيى جامع وتنصيب خليفته أداما بارو المقرر اليوم الخميس.

وفي سياق متصل تمكن 26 ألف شخص من عبور الحدود إلى السنغال منذ بداية العام الجاري حتى يوم الاثنين، وسط فرار مستمر للمزيد من الأشخاص خلال الأيام القلائل الماضية بسبب أعمال عنف محتملة، وفقا لهيلين كوكس، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في داكار.

وذكر شهود عيان أن جنودا مدججين بالسلاح وصلوا إلى بلدة كارانج الحدودية السنغالية، في حين نشرت القوات الجوية النيجيرية قوات ومقاتلات في السنغال قبل تدخل عسكري محتمل في جامبيا، التي تصاعدت بها أزمة سياسية بعد الانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3