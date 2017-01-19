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الخميس 19 يناير 2017 08:06 صباحاً
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لجنة الخدمات المسلحة الأمريكية تمنح "ماتيس" الثقة كوزير للدفاع
الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

لجنة الخدمات المسلحة الأمريكية تمنح "ماتيس" الثقة كوزير للدفاع

الخميس، 19 يناير 2017 08:47 ص
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وافقت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وحصل ماتيس على أغلبية كبيرة في اللجنة وهو ما يعني أن إجراءات تعيينه وزيرا للدفاع باتت مكتملة خاصة بعد أن وافق مجلسا الكونجرس على قانون يسمح له بتولي وزارة الدفاع رغم عدم إكماله المدة القانونية لمغادرته الخدمة العسكرية.

وترسل لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ نتيجة التصويت في وقت لاحق اليوم على أن يعلن مجلس الشيوخ بكامل هيئته تعيين ماتيس رسميا بحلول نهاية الأسبوع.

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