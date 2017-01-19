أعرب لاعب كرة القدم التونسي المحترف بصفوف النادي الأهلي علي معلول عن تضامنه مع لاعب كرة القدم محمد أبوتريكة، مشيرا إلى شعبية أبو تريكة في تونس.

وقال معلول من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “أشهد الله إني لم أري منك غير إرهابيا في المحبة والاحترام والأخلاق وكنا دائما نتشرف بيك يا ابو تريكة.. تونس كلها بتحبك وبتدعمك دائما”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي بإدراج محمد محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا بقوائم الكيانات الإرهابية.