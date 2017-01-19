شرعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” CIA، مؤخرا، في تحميل ملايين الوثائق التي كانت سرية على مدى سنوات، على موقعها الإلكتروني.

وتعرض المخابرات الأمريكية، وثائق تم حفظها عقودا من الزمن، دون تعديلات كبرى، ما عدا حذف أسماء المصادر، وبات بوسع متصفحي الإترنت أن يصلوا إليها بسهولة.

ويرتقب أن تنشر “سي آي إيه”، اثني عشر مليون وثيقة، تضم مذكرات “استخباراتية” عرضت على رؤساء تعاقبوا على حكم الولايات المتحدة.

وتتطرق أغلب الوثائق المنشورة على الموقع، لنشاط الوكالة أيام الحرب الباردة، فضلا عن أحداث أخرى مثل حربي فييتنام وكوريا، وصولا إلى مشاكل معاصرة مثل ظاهرة الإرهاب.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن الوثائق تشير إلى معلومات بشأن الأطباق الطائرة التي ما تزال لغزا محيرا، فضلا عن تجارب نفسية في إطار مشروع “ستار غيت” أجريت لاكتشاف إدراك الإنسان خارج الحواس التقليدية المعروفة.