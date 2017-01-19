 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 08:02 صباحاً
روابط سريعة
المخابرات الأمريكية تنشر ملايين الوثائق السرية على الإنترنت
المخابرات الامريكية

المخابرات الأمريكية تنشر ملايين الوثائق السرية على الإنترنت

الخميس، 19 يناير 2017 08:40 ص
متابعات

شرعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” CIA، مؤخرا، في تحميل ملايين الوثائق التي كانت سرية على مدى سنوات، على موقعها الإلكتروني.

وتعرض المخابرات الأمريكية، وثائق تم حفظها  عقودا من الزمن، دون تعديلات كبرى، ما عدا حذف أسماء المصادر، وبات بوسع متصفحي الإترنت أن يصلوا إليها بسهولة.

ويرتقب أن تنشر “سي آي إيه”، اثني عشر مليون وثيقة، تضم مذكرات “استخباراتية” عرضت على رؤساء تعاقبوا على حكم الولايات المتحدة.

وتتطرق أغلب الوثائق المنشورة على الموقع، لنشاط الوكالة أيام الحرب الباردة، فضلا عن أحداث أخرى مثل حربي فييتنام وكوريا، وصولا إلى مشاكل معاصرة مثل ظاهرة الإرهاب.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن الوثائق تشير إلى معلومات بشأن الأطباق الطائرة التي ما تزال لغزا محيرا، فضلا عن تجارب نفسية في إطار مشروع “ستار غيت” أجريت لاكتشاف إدراك الإنسان خارج الحواس التقليدية المعروفة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3